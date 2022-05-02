Эвакуированные с «Азовстали» 30 апреля 46 человек решили остаться в ДНР

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С территории завода «Азовсталь» 30 апреля — 1 мая вышел 101 человек, 32 из них пожелали остаться в Донецкой Народной Республике, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.



В результате спецоперации по вызволению в Мариуполе удерживавшихся украинскими националистами на заводе «Азовсталь» в первый день вышли 25 человек из близлежащих домов и еще 21 человек с территории предприятия. Все 46 человек добровольно решили остаться в Донецкой Народной Республике.

1 мая, во второй день операции, с территории завода вызволили еще 80 удерживавшихся украинскими националистами гражданских лиц, которым предоставили ночлег и питание. Им предложили необходимую медицинскую помощь. Тогда 11 освобожденных граждан добровольно решили остаться в ДНР.

Выехать на территорию, подконтрольную Киеву, приняли решение 69 гражданских лиц. Их передали представителям ООН и Международного комитета Красного Креста. В настоящее время они в составе автоколонны выехали в направлении города Запорожье.

— С территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе несколькими группами эвакуирован 101 человек, в том числе женщины и дети, — сообщили сегодня в штабе территориальной обороны ДНР.

Маргарита Головатенко