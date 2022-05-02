Губернатор Белгородской области объяснил звуки взрывов ночью боевыми задачами российской авиации

Ночные звуки взрывов под Белгородом связаны с выполнением боевых задач российской авиацией, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.



— Хотел развеять опасения жителей области, что к нам кто-то или что-то залетело с территории Украины. Это не так. Выполнялись боевые задачи нашей военной авиацией в рамках специальной военной операции, — сказал он.

Гладков отметил, что безопасности жителей ничто не угрожало, сообщает ТАСС.

Сегодня ночью Гладков сообщил, что проснулся от «двух сильных разрывов». Повреждений и разрушений, пострадавших не было.

Вчера Гладов заявил, что в регионе на территории одного из объектов Минобороны страны произошел пожар. Это случилось на границе трех муниципалитетов: Борисовского, Белгородского районов и Яковлевского городского округа. Оба района на юге Белгородской области граничат с Харьковской областью Украины. Позже Гладков сообщил, что в результате пожара пострадал один местный житель.

27 апреля в Белгородской области, в районе села Старая Нелидовка, загорелся склад боеприпасов. Пожар удалось ликвидировать. По словам губернатора, пострадавших и разрушений не было.

Маргарита Головатенко