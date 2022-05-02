Российские ракеты воздушного базирования за сутки поразили 38 объектов ВСУ

Фото: кадр видео Минобороны России

За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 38 военных объектов Украины, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.



В числе пораженных объектов: четыре пункта управления, 30 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники и три склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Первомайское и Ильичевка. Уничтожены зенитный ракетный комплекс «Оса АКМ» и батарея реактивных систем залпового огня в районе Архангеловки.

Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России поразила 27 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ и склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Уничтожено до 160 человек личного состава и 26 единиц украинской бронетехники.

За сутки поражены девять опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и техники, а также украинская батарея реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» и артиллерийская батарея на огневых позициях.

Фото: кадр видео Минобороны России

Вчера сообщалось, что средства ПВО России сбили два бомбардировщика Су-24М Украины. Вооруженные силы России ракетами «Оникс» уничтожили ангар с поступившим из США и европейских стран вооружением и боеприпасами в районе Одессы.

Маргарита Головатенко