Ракетная опасность в Татарстане отменена спустя два часа
В республике сохраняется режим «Беспилотная опасность»
Ракетная опасность в Татарстане отменена, но сохраняется режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
Ракетная опасность в Татарстане была объявлена в 03:10 мск и отменена в 05:14 мск.
Аэропорты Нижнекамска и Бугульмы возобновили работу в полном объеме.
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