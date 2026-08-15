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Ракетная опасность в Татарстане отменена спустя два часа

05:37, 15.08.2026

В республике сохраняется режим «Беспилотная опасность»

Ракетная опасность в Татарстане отменена спустя два часа
Фото: скриншот приложения МЧС

Ракетная опасность в Татарстане отменена, но сохраняется режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

Ракетная опасность в Татарстане была объявлена в 03:10 мск и отменена в 05:14 мск.

Аэропорты Нижнекамска и Бугульмы возобновили работу в полном объеме.

Зульфат Шафигуллин

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