Хронология военной спецоперации: самое важное за 22 апреля

Ключевые события 58-го дня специальной военной операции России на Украине

Фото: Скриншот видео Минобороны России

День 58-й: блокада «Азовстали», нормализация обстановки в Мариуполе, задачи второго этапа спецоперации

По данным Министерства обороны России на 22 апреля, с начала специальной военной операции уничтожено 2 458 танков и других боевых бронированных машин ВСУ, 2 305 единиц специальной военной автомобильной техники, 1 069 орудий полевой артиллерии и минометов, 523 беспилотных летательных аппарата, 272 установки реактивных систем залпового огня, 258 зенитных ракетных комплексов, 140 самолетов и 107 вертолетов.



Остатки украинских нацистов «Азова» и иностранных наемников из США и государств Европы надежно заблокированы в Мариуполе на территории комбината «Азовсталь», сообщили в Минобороны России. Сделать это 21 апреля поручил российский президент Владимир Путин. В военном ведомстве заявили, что нацисты игнорируют требования РФ освободить якобы находящихся на «Азовстали» женщин и детей, хотя до них каждый час доводится информация о порядке выхода мирных граждан для последующей эвакуации. Эти сведения направляются и представителям киевского режима через украинского вице-премьера Ирину Верещук. «Удержание нацистами «Азова» и иностранными наемниками заложников из числа гражданских лиц, если они там есть, доказывает, что они не «защитники», а конченые террористы», — констатировал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.



Он же рассказал, что в Мариуполе обстановка нормализовалась — жители города могут свободно ходить по улицам, не прячась от обстрелов украинских нацистов. Они получают гуманитарную помощь — еду, воду и предметы первой необходимости. Власти ДНР уже занялись организацией расчистки улиц от завалов и вывоз пораженной украинской военной техники, добавил Конашенков.



Разбор завалов в Мариуполе. Фото: dnronline.su

Замкомандующего войсками Центрального военного округа по военно-политической работе генерал-майор Рустам Миннекаев обозначил задачи, стоящие перед российской армией в ходе второй фазы спецоперации, которая стартовала 2 дня назад. Вооруженные силы РФ должны установить полный контроль над Донбассом и Южной Украиной. Миннекаев объяснил, что контроль над Донбассом позволит создать сухопутный коридор в Крым и воздействовать на жизненно важные объекты Украины и черноморские порты, через которые за границу поставляется сельскохозяйственная и металлургическая продукция. Контроль над Югом Украины даст еще один выход в Приднестровье, где отмечаются факты притеснения русскоязычного населения. «Судя по всему, мы сейчас воюем со всем миром, как было в Великую Отечественную войну, вся Европа, весь мир против нас был. И сейчас то же самое, они никогда не любили Россию», — констатировал Миннекаев.

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с председателем Евросовета Шарлем Мишелем заявил, что Брюссель мог бы повлиять на Киев и заставить его «прекратить массированные обстрелы населенных пунктов Донбасса и другие грубые нарушения норм международного гуманитарного права». Он обратил внимание, что российская сторона на Украине каждый день открывает гуманитарные коридоры и объявляет режим тишины для безопасной эвакуации мирных жителей из зоны боевых действий. Путин указал Мишелю и на «безответственные заявления» представителей Евросоюза о необходимости разрешить ситуацию на Украине военным путем, игнорирование многочисленных военных преступлений ВСУ и «потворство откровенной русофобии» со стороны руководства большинства европейских государств.

Фото: kremlin.ru

Касательно перспектив встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, Путин заявил председателю Евросовета, что она возможна. Однако зависит все «от конкретных результатов на ведущихся переговорах российских и украинских представителей». Президент России обратил внимание, что делегация Киева «проявляет непоследовательность» и неготовность искать «взаимоприемлемые решения».



Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев выступил со срочным заявлением и сообщил о готовности России в любой момент ввести «режим тишины» и объявить гуманитарную паузу для эвакуации гражданских лиц с «Азовстали» в Мариуполе, если те действительно находятся в подземных сооружениях комбината. Гумкоридор готовы предоставить для укрывающихся там военнослужащих ВСУ, боевиков националистических батальонов, которые захотят сложить оружие, в том числе и раненых украинских военнослужащих, «о наличии которых также ежедневно заявляют официальные должностные лица Киева». Мизинцев уточнил, что фактическим началом гуманитарной паузы послужит поднятие украинскими вооруженными формированиями белых флагов по всему периметру или на отдельных направлениях «Азовстали».

Вооруженные силы РФ уничтожили украинский зенитный ракетный комплекс «С-300» в районе пгт Новоселка, сообщил утром 22 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. В районе Александровки поражен командный пункт и районы сосредоточения военнослужащих и военной техники ВСУ — уничтожено до 80 националистов и 23 единицы бронетехники и автомобилей.



Скриншот видео Минобороны России

По данным Минобороны России, за минувшую ночь на Украине ракетными войсками и артиллерией выполнено 1 285 огневых задач, а оперативно-тактическая авиация ВКС РФ поразила 58 украинских военных объектов. У пгт Донецкое расчетом зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» в воздух сбита украинская тактическая ракета «Точка-У», рассказал Конашенков.

Специалисты инженерных войск Вооруженных Сил России взяли под контроль брошенный арсенал ВСУ в Харьковской области площадью несколько сот гектаров с большим количеством боеприпасов к ствольной артиллерии, минометам и вооружения ПВО. На складах найдены боеприпасы к системам залпового огня с кассетными боевыми частями, которыми украинские военнослужащие обстреливали жилые районы населенных пунктов, заявили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что в ангарах хранились боеприпасы, мины и снаряды советского и западного производства.

Скриншот видео Минобороны России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что переговоры Москвы и Киева по урегулированию ситуации на Украине «застопорились». По его словам, переданное украинским переговорщикам дней пять назад очередное российское предложение до сих остается без ответа. Дипломат обратил внимание, что Москва составила его «с учетом поступивших на тот момент комментариев» Киева. Лавров констатировал, что российско-украинские переговоры продвигаются медленно. По мнению Лаврова, заявления Киева создают впечатление, что ему не нужны переговоры с Россией, «что они смирились со своей судьбой».

Тем временем помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий делегацию Москвы на переговорах с Киевом, подтвердил, что сегодня провел несколько длительных разговоров с главой украинской делегации Давидом Арахамией. Темы, которые они обсуждали, он раскрывать не стал.

Лавров также заявил, что Россия ни с кем переговоров на тему гарантий безопасности для Украины не ведет. Вместе с этим он рассказал, что Москва не против, чтобы среди стран — гарантов безопасности Киева значились Германия и Турция. «Главное — это то, что будет являть собой существо этих гарантий, и чтобы эти гарантии, будучи приемлемыми для Украины, не создавали угроз для кого-нибудь еще», — заявил Лавров.

Фото: mid.ru

За 22 апреля высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены еще 13 военных объектов Украины — уничтожено до двух рот националистов и 27 единиц бронетехники и автомобилей ВСУ. У пгт Червонное ликвидирован склад ракет для зенитных ракетных комплексов «Оса-АКМ», а на полевом аэродроме у города Барвенково — украинский вертолет Ми-8, ЗРК «Бук-М1» и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены еще 26 военных объектов Украины.

Федеральная служба безопасности России в ходе спецоперации пресекла на подконтрольной Вооруженным силам РФ территории подготовку к теракту с использованием заминированного автомобиля. К нему украинская диверсионно-террористическая группа готовилась по заданию сотрудников СБУ. Целью выбрали российский гуманитарный конвой и российских военнослужащих. Один из задержанных рассказал, что взрывчатку хотели заложить в переднем бампере машины «для поражения техники на дистанции ориентировочно в пять метров». В отношении него и других членов ДТГ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч.1 ст. 361 УК РФ — «Приготовление к акту международного терроризма».

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать уголовно-правовую оценку высказываниям основателя украинского националистического полка «Азов» Андрея Билецкого. Он публично заявил о возможности нанесения удара украинскими вооруженными формированиями «Точкой-У» по участникам шествия «Бессмертного полка», которое должно пройти в Мариуполе. Само мероприятие он назвал провокацией украинского народа, а якобы планируемое преступление против мирных граждан — адекватным ответом, сообщает пресс-служба СКР.

Фото: sledcom.ru

Следком России расследует факт обстрела со стороны ВСУ ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами полевого госпиталя. По данным ведомств, это произошло в марте. В момент обстрела в медицинских модулях находились врачи и раненые военнослужащие, один человек из медперсонала специального назначения получил ранение, некоторых контузило. Повреждения получило и медоборудование, необходимое для лечения пострадавших, в числе которых были местные жители и украинские пленные.

Следственный комитет России открыл круглосуточную горячую линию для беженцев из ЛНР, ДНР и с Украины. Позвонить и получить консультацию можно по телефону 8-800-100-12-60. Вынужденные переселенцы могут обратиться в Следком, нажав цифру 6 в голосовом меню.



О самых главных событиях специальной военной операции России на Украине за первый месяц, с 24 февраля по 24 марта, и последующие дни читайте в материалах «Реального времени». За важными и значимыми событиями спецоперации следите в специальном сюжете интернет-газеты.