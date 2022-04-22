Следком открыл круглосуточную горячую линию для беженцев из ЛНР, ДНР и с Украины

Следственный комитет России открыл круглосуточную горячую линию для беженцев из ЛНР, ДНР и с Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Номер горячей линии — 8-800-100-12-60. Прибывающие граждане смогут обратиться в Следком, нажав цифру 6 в голосовом меню.

Фото: kzn.ru

Открыть горячую линию поручил председатель СК России Александр Бастрыкин. Она позволит беженцам в оперативном режиме получить консультацию и содействие в защите их прав и решении возникающих вопросов.

На этой неделе в КФУ объявили о создании психологической клиники. Причиной ее создания, по словам заместителя директора по воспитательной и социальной работе Института психологии и образования Ляйсан Рыбаковой, стали тенденция к неодобрению действующих норм общества; рост доверия и одобрения информации из неконтролируемого интернет-пространства; снижение доверия к традиционным СМИ; невосприятие патриотических и идеологических нарративов в возрастной категории 18—23 года.



Татьяна Леухина