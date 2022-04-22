Ракетные войска уничтожили украинские Ми-8, ЗРК «Бук-М1» и станцию РЭБ

Фото: скриншот видео

Ракетные войска Вооруженных сил России на полевом аэродроме в районе Барвенково уничтожили украинский вертолет Ми-8, зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Бук-М1» и станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

ВКС высокоточными ракетами поразили 13 военных объектов Украины, в том числе два пункта управления, 11 опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и техники. В результате ракетных ударов оказались уничтожены до двух рот украинских националистов, а также 27 единиц бронетехники и автомобилей.

Фото: скриншот видео Минобороны

В районах населенных пунктов Торецкий, Комар и Богатырь российские военные уничтожили три склада ракетно-артиллерийского вооружения Украины, пишет «РИА Новости».



Сегодня утром российское военное ведомство отчиталось об уничтожении украинского зенитного ракетного комплекса «С-300». В районе Александровки нанесено поражение командному пункту и району сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Уничтожено до 80 националистов, а также 23 единицы бронетехники и автомобилей.



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Татьяна Леухина