ФСБ задержала украинских диверсантов, готовивших теракт против гумконвоя

Фото: wikimedia.org / Андрей Стенин

На подконтрольной ВС России территории задержали украинских диверсантов, готовивших взрыв российского гуманитарного конвоя и военнослужащих, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ.



В сообщении указывается, что украинская диверсионно-террористическая группа готовила теракт по заданию сотрудников СБУ с помощью заминированного автомобиля.

Из оборудованных тайников диверсантов изъяли два ПЗРК «Игла» с пусковыми устройствами, три гранатомета «РПГИ8», пулемет «ПКМ», автомат «АКМ», пистолет «ПМ», 127 ручных гранат («Ф-1», «РГД-5», «РГН»), 18 противопехотных и магнитных мин («МОН-200», «МОН-50», «ОЗМ-72», «МПМ», «КЗУ»), противотанковую мину с дистанционным взрывателем, восемь килограмм пластида, СВУ, 42 взрывателя и детонатора («КД», «ЭД», «МУВ»), более пяти тысяч патронов, подрывную машинку «ПМ-4», радиостанции, приборы ночного видения и заминированный автомобиль.

Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к акту международного терроризма.

Фото: Олег Тихонов (архив)

ФСБ России пресекла теракт в Крыму — сотрудник запрещенной группировки готовил в Симферополе подрыв железной дороги.

Маргарита Головатенко