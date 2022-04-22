Минобороны: Россия готова ввести режим тишины для эвакуации граждан, которые могут находиться на «Азовстали»

Российская сторона готова в любой момент ввести режим тишины для эвакуации граждан, которые могут находиться на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, началом гуманитарной паузы станет поднятие формированиями Украины белых флагов на предприятии. В Минобороны РФ указали, что обвинения украинских и западных властей в адрес Вооруженных сил России и Донецкой народной республики в создании препятствий выходу мирного населения из города безосновательны.

Фото: скриншот видео Минобороны России

Всего из Мариуполя эвакуировали более 144 тысяч жителей и 341 иностранца, а также 1 844 военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые сдались в плен, передает ТАСС.

Накануне президент России Владимир Путин назвал нецелесообразным штурм промышленной зоны «Азовстали» и приказал отменить его. Такое решение глава государства объяснил соображениями сохранения жизни российских военных.

«Реальное время» продолжает следить за развитием событий. Вся важная информация — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова