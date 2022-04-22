ВКС России ракетным ударом уничтожили украинский комплекс «С-300»

Фото: скриншот видео Минобороны

Ночью ВКС России уничтожили украинский зенитный ракетный комплекс «С-300». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.

— В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесены удары по трем украинским военным объектам. В районе населенного пункта Новоселка уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс «С-300», — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме того, в районе Александровки нанесено поражение командному пункту и району сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Уничтожено до 80 националистов, а также 23 единицы бронетехники и автомобилей.

Российскими средствами ПВО уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Старомайорское, Ясиноватая, Старомихайловка и Калиновка Донецкой Народной Республики, а также Александровка и Токарево Херсонской области.

Фото: mil.ru

Вчера сообщалось, что подразделения Вооруженных сил России и народной милиции ЛНР взяли под полный контроль населенный пункт Кременная, превращенный украинскими националистами в укрепрайон. В ходе штурма удалось избежать серьезных разрушений объектов городской инфраструктуры и жилых домов.



Максим Кокунин