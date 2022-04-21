Хронология военной спецоперации: самое важное за 21 апреля

Ключевые события 57-го дня специальной военной операции России на Украине

Фото: скриншот видео Минобороны России

День 57-й: Путин запретил штурм «Азовстали», «Мариуполь наш!»

По данным Министерства обороны России на 21 апреля, с начала специальной военной операции уничтожено 2 422 танка и других боевых бронированных машин ВСУ, 2 274 единицы специальной военной автомобильной техники, 1 051 орудие полевой артиллерии и миномет, 512 беспилотных летательных аппаратов, 266 установок реактивных систем залпового огня, 254 зенитных ракетных комплекса, 140 самолетов и 106 вертолетов.



Министр обороны России Сергей Шойгу доложил главе государства, Верховному главнокомандующему страны Владимиру Путину об освобождении Мариуполя. Однако остатки формирования националистов продолжают укрываться в промышленной зоне завода «Азовсталь» — их более 2 тысяч. Шойгу заявил, что российской армии потребуется примерно 3-4 дня, «чтобы завершить и эту работу в «Азовстали». Однако Путин посчитал предлагаемый штурм промышленной зоны нецелесообразным и приказал его отменить. «Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела», — указал российский лидер. Он приказал еще раз предложить заблокированным на «Азовстали» боевикам сложить оружие, добавив, что Россия гарантирует им жизнь и достойное обращение.

Фото: kremlin.ru

Шойгу также рассказал Путину, что из Мариуполя удалось эвакуировать 142 711 мирных граждан. Освобождены все заложники, находившиеся в морском торговом порту, в том числе экипажи кораблей, у которых «те, кто захватывал их», уничтожили все системы связи. Министр обороны России добавил, что порт заминирован, а морская акватория перекрыта.

В разговоре с Шойгу президент России предложил подумать «об увековечивании памяти тех наших товарищей, кто проявил действительно героизм и пожертвовал своей жизнью для мирной жизни наших людей на Донбассе». Этот вопрос он поручил проработать Министерству обороны страны. Путин считает, что военнослужащие, погибшие в ходе спецоперации на Украине, «своими действиями и своим отношением к присяге» заслужили, чтобы память о них жила веками. Глава государства также обратил внимание на необходимость выполнить все социальные обязательства перед российскими военнослужащими, особенно перед получившими ранения, и семьями погибших.

Скриншот видео: Минобороны России

Подразделения Вооруженных сил России и народной милиции ЛНР взяли под полный контроль город Кременная, который украинские националисты превратили в укрепрайон, сообщили в Минобороны РФ. Ракетные войска и артиллерия ударила по 1001 военному объекту Украины, поразив в том числе 771 опорный пункт и районы скопления живой силы и техники. У пгт Донецкое в воздухе сбили украинскую тактическую ракету «Точка-У», а оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России за ночь поражены 20 районов сосредоточения военнослужащих и военной техники ВСУ. Такие данные Минобороны России предоставило утром 21 апреля.

Вечером 21 апреля официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о поражении ракетными войсками и артиллерией еще 450 объектов ВСУ, в том числе 429 опорных пунктов и мест скопления живой силы и техники. Оперативно-тактической авиацией ВКС России за день уничтожено 64 украинских военных объекта. В населенных пунктах Шнурки и Славянск ликвидированы склады боеприпасов. В районах населенных пунктов Черкасское и Александровка нанесены поражения живой силе и технике ВСУ — уничтожены до 120 националистов и более 30 единиц бронетехники и автомобилей. Высокоточными ракетами воздушного базирования нанесены удары по 14 объектам ВСУ.

Скриншот видео: Минобороны России

В Минобороны России заявили, что ВСУ нанесли тактическим ракетным комплексом «Точка-У» удар по зданиям, предназначенным для обеспечения деятельности частного птицеводческого комплекса в городе Токмак Запорожской области. В результате сгорело несколько машин предприятия, а близлежащие жилые дома получили повреждения.

Госсовет Татарстана единогласно проголосовал за принятие обращения в поддержку президента России Владимира Путина в связи с проведением специальной военной операции на Украине. Республиканские парламентарии убеждены, что ее начало «было единственно верным, стратегически выверенным решением, способным прекратить убийство мирных жителей на востоке Украины, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны националистических формирований». В своем обращении татарстанские депутаты указали, что «решительные действия российских военных позволили избежать еще больших жертв, предотвратить готовившиеся нападения на Донбасс, Крым, обеспечить национальную безопасность России».

Фото: gossov.tatarstan.ru

«Мариуполь наш!», — сообщил вечером глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, этот исход был неизбежен с момента прорыва обороны города, он «взят окончательно и бесповоротно». Под контроль взято и административное здание металлургического комбината «Азовсталь», имеющее «особое стратегическое значение», зачищена вся прилегающая территория. Кадыров заявил, что к «поочередному падению бандеровских укреплений» привела «банальная недооценка» наших доблестных бойцов. Утром 21 апреля глава Чечни обещал, что «Азовсталь» в Мариуполе перейдет под контроль России сегодня «до или после обеда».

Минобороны России предупредило об «очередной изощренной провокации», подготавливаемой киевским режимом с целью дискредитировать Вооруженные силы РФ перед мировой общественностью. По имеющейся достоверной информации в пгт Воскресенское Николаевской области по указанию командования ВСУ специалисты информационно-психологических операций провели постановочную съемку «актов мародерства», совершенных якобы российскими военнослужащими в отношении мирных жителей, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев. По его словам, переодетые в российскую форму боевики 191-го батальона 123-й бригады территориальной обороны с использованием автомобилей со знаком «Z» «демонстративно грабили частные дома» и снимали происходящее на телефоны. Кадры планируется распространить «через «объективные» и «независимые» западные СМИ», рассказал Мизинцев.

За сутки без участия киевских властей из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР в Россию эвакуированы 14 877 человек, в том числе 2 288 детей. В общей сложности с начала спецоперации на российскую территорию вывезли 908 907 граждан, из которых 166 049 — несовершеннолетние. В регионах России продолжают работать более 9,5 тыс. пунктов временного размещения вынужденных переселенцев, сообщили в Минобороны страны. Украинские националисты тем временем удерживают в заложниках в качестве «живого щита» 6 134 иностранца из 10 государств. В семи украинских портах заблокированы 76 зарубежных судов из 18 стран.



Скриншот видео: Минобороны России

Президент США Джо Байден сообщил, что страна направит Украине новый пакет военной помощи на $800 миллионов. Он включает тяжелую артиллерию, беспилотники и 144 тысячи снарядов. На следующей неделе Байден намерен направить в Конгресс США дополнительный запрос на увеличение военной помощи Украине. Кроме того, американские власти планируют предоставить Киеву дополнительную прямую экономическую помощь в размере $500 миллионов. В своем обращении Байден также объявил о запрете связанным с Россией судам заходить в порты США.



Заместитель директора департамента Северной Америки МИД России Сергей Кошелев считает, что увеличивая поставки вооружения на Украину, США стремятся замедлить спецоперацию и «нанести максимальный ущерб российским вооруженным силам». По его словам, «множащиеся заявления представителей администрации США» о планах наращивать помощь Киеву оружием, вызывают у Москвы тревогу. Кошелев назвал «положение киевских визави» безнадежным.

О самых главных событиях специальной военной операции России на Украине за первый месяц, с 24 февраля по 24 марта, и последующие дни читайте в материалах «Реального времени». За важными и значимыми событиями спецоперации следите в специальном сюжете интернет-газеты.