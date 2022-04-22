Уничтожены до 80 националистов и ЗРК С-300 : Минобороны доложило о ракетном ударе по Украине

Всего ракетные войска и артиллерия выполнила 1285 огневых задач

Фото: кадр видео

Министерство обороны России доложило о ходе специальной военной операции на Украине — там заявили, что в результате удара высокоточными ракетами «Калибр» в районе железнодорожной станции Милиоративное уничтожено до батальона личного состава противника с вооружением и техникой.

В целом ракеты поразили три военных объекта. Так, в районе населенного пункта Новоселка уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс «С-300».

А около Александровки поражен командный пункт и район сосредоточения украинской военной техники. Уничтожено до 80 националистов, а также 23 единицы бронетехники и автомобилей. Кроме того, высокоточной ракетой «воздух-воздух» сбит украинский беспилотник.

Фото: скриншот видео Минобороны России

Что еще сделано за ночь:

Авиация поразила 58 военных объектов Украины — четыре пункта управления, три топливных хранилища, а также 51 район сосредоточения войск и техники.

Ракетные войска и артиллерия выполнили 1285 огневых задач: уничтожила девять складов горючего и 37 пунктов управления, поразила более 1220 опорных пунктов и мест скопления войск с техникой.

Средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников — в районах населенных пунктов Старомайорское, Ясиноватая, Старомихайловка и Калиновка Донецкой Народной Республики, а также Александровка и Токарево Херсонской области.

Расчет зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» в районе населенного пункта Донецкое сбил в воздухе украинскую ракету «Точка-У».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 140 самолетов, 106 вертолетов, 520 беспилотных летательных аппаратов, 257 зенитных ракетных комплексов, 2448 танков и других боевых бронированных машин, 271 установка реактивных систем залпового огня, 1062 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2289 единиц специальной военной автомобильной техники.

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