Путин заявил председателю Евросовета, что Брюссель мог бы заставить Киев прекратить обстрелы Донбасса

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Они обсудили специальную военную операцию и ситуацию на Украине.

Путин обратил внимание председателя Евросовета, что Брюссель мог бы повлиять на Киев «с тем, чтобы заставить их прекратить массированные обстрелы населенных пунктов Донбасса и другие грубые нарушения норм международного гуманитарного права», сообщается на сайте Кремля. Он рассказал Мишелю, что Россия на Украине каждый день открывает гуманитарные коридоры и объявляет режим тишины для безопасной эвакуации мирных граждан из зоны боевых действий.

Обратил внимание российский лидер и на «безответственные заявления представителей ЕС о необходимости разрешить ситуацию на Украине военным путем», игнорирование многочисленных военных преступлений ВСУ.

Путин также указал председателю Евросовета, что руководство большинства европейский государств «потворствует откровенной русофобии». Она проявляется как в культурно-гуманитарной, так и в спортивной сферах, заявил российский президент.

Шарль Мишель/скриншот видео

Что касается возможной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, то Путин заявил Мишелю, что она возможна. Однако все зависит «от конкретных результатов на ведущихся переговорах российских и украинских представителей». Путин обратил внимание, что делегация Киева «проявляет непоследовательность» и неготовность искать «взаимоприемлемые решения».

О начале специальной военной операции президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля. «Реальное время» следит за развитием событий. Актуальная и проверенная информация — в сюжете интернет-газеты.

Татьяна Демина