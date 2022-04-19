Минобороны сообщило о подготовке СБУ «чудовищной провокации» в Одесской области

Служба безопасности Украины готовит очередную «чудовищную провокацию» в Одесской области для обвинения военнослужащих России в так называемых военных преступлениях с массовым уничтожением мирных жителей, сообщили в Минобороны.



Согласно проверенной информации, для провокации планируется в ближайшее время переодеть одно из подразделений СБУ в форму российских военнослужащих и произвести демонстративный расстрел местных жителей. Фото- и видеоматериалы акции с «бесчинствами русских» будут опубликованы украинскими и западными информационными агентствами, чтобы распространить фейки, утверждают в министерстве.

В ведомстве считают, что провокация украинских властей демонстрирует «бесчеловечное отношение к судьбам мирных граждан Украины и свидетельствует о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права».

Фото: vk.com/mil

— Заблаговременно предупреждаем страны «цивилизованного Запада» во главе с США, что Российская Федерация имеет оперативную доказательную базу о готовящихся очередных ужасных преступлениях киевского режима, — сказано в заявлении Минобороны.

Вчера начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Киев готовит на Пасху провокации с многочисленными жертвами среди мирного населения. В частности, обстрел православных храмов из тяжелого вооружения планируется в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях Украины. Российских военных намерены обвинить в массовых убийствах мирных граждан. Провокации готовятся при поддержке некоторых стран Запада.

Маргарита Головатенко