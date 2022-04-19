Бастрыкин поручил изучить данные о готовящихся украинскими националистами провокациях в Одесской области

Следственный комитет России изучит информацию о готовящихся украинскими националистами провокациях в Одесской и других областях Украины. Соответствующее поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.



Сведения о подготовке провокаций Следком запросит у Министерства обороны России. Уточняется, что следователи также намерены изучить информацию о провокациях, которые могут быть совершены украинскими националистами на Пасху.

Фото: realnoevremya.ru

Эти данные рассмотрят с целью установления лиц, которые причастны к организации преступлений, и последующей уголовно-правовой оценки их действий, передает ТАСС.

Сегодня в Минобороны сообщили, что в Одесской области одно из подразделений Службы безопасности Украины (СБУ) планируют в ближайшее время переодеть в форму российских военных и произвести демонстративный расстрел местных жителей.

Также, по данным ведомства, Киев готовит провокации в Пасхальную ночь с многочисленными жертвами среди мирного населения. В Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях планируется обстрел православных храмов из тяжелого вооружения.

«Реальное время» продолжает следить за развитием событий. Вся важная информация о ходе военной операции на Украине — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова