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МИД: Россия не будет инициировать в ООН расследование событий на Украине

09:57, 19.04.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
МИД: Россия не будет инициировать в ООН расследование событий на Украине
Фото: pixabay.com

Россия не намерена инициировать в ООН вопрос о проведении международного расследования событий на Украине, в том числе в Буче, поскольку сомневается в непредвзятости следствия, заявил директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.

— К сожалению, опыт предыдущих расследований, в том числе по линии МУС, показывает исключительно предвзятую позицию, — сказал он «РИА Новости».

Ранее в Сети появилась видеозапись с расправой украинских военных над раненными российскими солдатами. На кадрах украинские военные стреляют, предположительно, в российского военнослужащего, лежащего на дороге. Рядом с ним были видны тела еще нескольких военных, предположительно, убитых.

Фото: pixabay.com

Представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик заявлял, что ООН выступает за расследование с учетом всех данных о нарушении прав человека.

Маргарита Головатенко
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