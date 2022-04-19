В Минобороны России потребовали от Киева освободить гражданских лиц, которые могут находиться на «Азовстали»

За последние сутки в украинских СМИ был зафиксирован ряд публикаций, в которых официальные представители Киева заявляют о якобы находящемся на металлургическом комбинате «Азовсталь» большом количестве мирных граждан. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

— Уверены, что это очередной информационный вброс, придуманный исключительно для спасения националистов, — приводит его слова ТАСС.

Если кто-либо из гражданского населения находится на «Азовстали», то российская сторона требует принять все меры для их освобождения и выхода через гуманитарные коридоры. Как отметил Мизинцев, насильственное удерживание мирных жителей в качестве живого щита в соответствии с нормами международного гуманитарного права является терроризмом.

Фото: скриншот видео Минобороны России

— Должностные лица киевской власти и непосредственные исполнители этой бесчеловечной акции на «Азовстали» являются военными преступниками и террористами, — добавил он.

Сегодня Мизинцев сообщил об открытии в Мариуполе с 14.00 гуманитарного коридора для вывода «добровольно сложивших оружие украинских военнослужащих и боевиков националистических формирований», находящихся на «Азовстали». В непосредственной близости к объекту на трех направлениях развернуты три гуманитарные колонны.

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Диана Жиленкова