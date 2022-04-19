Минобороны России сообщило об уничтожении «Бук-М1» в населенном пункте Барвенково

Фото: скриншот видео Минобороны России

В районе населенного пункта Барвенково уничтожена пусковая установка «Бук-М1». Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.



Высокоточные ракеты поразили два опорных пункта в районе Калиново-Попасное и шесть районов сосредоточения живой силы в районах населенных пунктов: Мирное, Славянск и Попасное. ВС России уничтожили до 180 человек личного состава и 15 единиц бронетехники.

Фото: mil.ru

Оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила 31 военный объект Украины, в том числе 28 мест скопления живой силы и украинской военной техники, а также склад боеприпасов для РСЗО. За сутки сбили три украинских беспилотника.



Всего уничтожено уже 140 самолетов, 490 беспилотных летательных аппаратов, 253 зенитных ракетных комплекса, передает «РИА Новости».

Сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил, что на Украине начинается следующая фаза специальной военной операции. Утром военное ведомство отчиталось о нанесении ударов по 1 260 военным объектам Украины, в том числе по 25 пунктам управления. За ночь ракеты подавили 13 опорных пунктов подразделений украинских войск и места сосредоточения живой силы и техники. ВКС России нанесла удары по 60 военным объектам Украины.



Татьяна Леухина