Ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 1260 военным объектам Украины

Ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил России нанесли удары еще по 1 260 военным объектам Украины, в том числе по 25 пунктам управления, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.



За ночь ракетами с воздуха подавлено 13 опорных пунктов подразделений украинских войск и места сосредоточения живой силы и техники. ВКС России нанесла удары по 60 военным объектам Украины.

Уничтожены два склада хранения головных частей тактических ракет «Точка-У». Также поражены три пункта управления украинских войск, а еще 53 района сосредоточения живой силы и военной техники противника.

Фото: скриншот видео / Минобороны

Вчера в Минобороны сообщили, что в районе Львова были уничтожены партии вооружения, поступившего на Украину за последние 6 дней.

Маргарита Головатенко