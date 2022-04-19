«Всем сложившим оружие гарантируем сохранение жизни»: боевикам с «Азовстали» дали последний шанс на спасение

Фото: Минобороны России

«Еще раз призываем официальные власти Киева проявить благоразумие»

Вооруженные силы России сегодня с 14.00 открыли новый гуманитарный коридор для вывода добровольно сложивших оружие украинских военнослужащих и боевиков националистических формирований с металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.



В связи с этим введен «режим полной тишины», а любые боевые действия прекращены. ВС России и формирования ДНР, по словам Мизинцева, отведены на безопасное расстояние.

Всего развернуто три колонны:

с западного направления на улице Шевченко; с восточного направления на проспекте Победы; с северного направления на улице Таганрогской.

В составе каждой колоны есть по 30 автобусов и автомобилей для перевозки людей, по 10 машин скорой помощи. Развернуты пункты встречи, временного размещения, питания и оказания первичной медицинской помощи.

— Еще раз призываем официальные власти Киева проявить благоразумие, отдать соответствующие указания боевикам о прекращении бессмысленного сопротивления и выходе из очага сопротивления. Но понимая, что таких распоряжений и команд от киевских властей командиры украинских подразделений могут не получить, призываем их самостоятельно принять такое решение и сложить оружие, — заявил Мизинцев и отметил, что сведения доведены до вице-премьера Украины Ирины Верещук.

Фейки о мирных гражданах на заводе и его штурм

Россия не первый раз открывает гумкоридор с «Азовстали». 17 апреля Минобороны России опубликовало срочное заявление, сообщив о «катастрофическом положении» на металлургическом комбинате. В связи с этим боевикам националистических батальонов и иностранным наемникам с 6.00 (мск) 17 апреля 2022 года предложили «прекратить любые боевые действия и сложить оружие». В таком случае им гарантировали сохранение жизни.

Фото: скриншот видео Минобороны

Однако утром 18 апреля стало известно, что Киев запретил вести переговоры о сдаче в плен, приказав нацистам «Азова» на месте расстреливать любых желающих сложить оружие среди украинских военнослужащих и иностранных наемников. По имеющейся информации, на территории «Азовстали» окружены до 400 наемников из стран Европы и из Канады.

Тем временем Министерство обороны России опровергло сегодня информацию командира националистического полка «Азов» Дениса Прокопенко о том, что тысячи гражданских с детьми находятся в убежищах «Азовстали». А представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что сегодня начался штурм завода.

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