Генсек ООН призвал Россию и Украину установить «пасхальное перемирие»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и Украину к гуманитарному перемирию с 21 апреля на четыре дня в связи с празднованием православными христианами Пасхи. Об этом сообщает ТАСС.

— Сегодня я призываю к четырехдневной гуманитарной паузе в связи со Страстной неделей, начиная с Великого четверга и до воскресенья, 24 апреля, чтобы обеспечить открытие серии гуманитарных коридоров, — заявил он.

Фото: скриншот видео Минобороны России

Гутерриш заявил о готовности ООН направить гуманитарные конвои в Мариуполь, Херсон, Донецк и Луганск в случае пасхального перемирия.

Сегодня начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев объявил об открытии в Мариуполе с 14.00 гуманитарного коридора для вывода «добровольно сложивших оружие украинских военнослужащих и боевиков националистических формирований», находящихся на металлургическом комбинате «Азовсталь». Введен «режим полной тишины» и прекращены все боевые действия.



Татьяна Леухина