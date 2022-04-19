Губернатор Белгородской области сообщил о разрушениях в селе Головчино после обстрела Украиной

Со стороны Украины обстреляли расположенное возле границы село Головчино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.



— Был обстрел со стороны Украины села Головчино Грайворонского района. Есть разрушения. <...> Сейчас идет подомовой обход. Более подробную информацию дам позже, — приводит его слова «РИА Новости».

В результате атаки пострадала местная жительница, сейчас ей оказывают медицинскую помощь в экстренном порядке.

Расстояние от границы до села Головчино составляет около десяти километров.

Фото: pixabay.com

14 апреля Гладков сообщил, что село Журавлевка в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Украины. Оказались повреждены жилые дома, социальные объекты.

Маргарита Головатенко