Губернатор Белгородской области сообщил о разрушениях в селе Головчино после обстрела Украиной
Со стороны Украины обстреляли расположенное возле границы село Головчино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
— Был обстрел со стороны Украины села Головчино Грайворонского района. Есть разрушения. <...> Сейчас идет подомовой обход. Более подробную информацию дам позже, — приводит его слова «РИА Новости».
В результате атаки пострадала местная жительница, сейчас ей оказывают медицинскую помощь в экстренном порядке.
Расстояние от границы до села Головчино составляет около десяти километров.
14 апреля Гладков сообщил, что село Журавлевка в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Украины. Оказались повреждены жилые дома, социальные объекты.
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