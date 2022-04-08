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Хронология военной спецоперации: самое важное за 8 апреля

22:00, 08.04.2022 Сюжет: Военная операция на Украине: только проверенная информация

Ключевые события 44-го дня специальной военной операции России на Украине

Хронология военной спецоперации: самое важное за 8 апреля
Фото: скриншот видео Минобороны России

День 44-й: кровавая провокация ВСУ в Краматорске, уничтожение иностранных наемников под Одессой и в Мариуполе

По данным Министерства обороны России на 8 апреля, с начала специальной военной операции, уничтожено 2 024 танка и других боевых бронированных машин Вооруженных сил Украины, 1 923 единицы специальной военной автомобильной техники, 876 орудий полевой артиллерии и минометов, 421 беспилотный летательный аппарат, 225 установок реактивных систем залпового огня и 126 самолетов.

Источник: Министерство обороны России
  • О непричастности Вооруженных сил России в инциденту в Краматорске заявили и в Кремле. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков призвал судить о случившемся на основании заявления Минобороны России и обратил внимание, что российские ВС ракеты «Точка-У» не используют. «Никаких боевых задач в Краматорске не было и не планировалось на сегодня», — добавил он.
  • По данным Следственного комитета России, в результате удара по железнодорожному вокзалу Краматорска погибли не менее 30 человек, в том числе и дети. Еще как минимум 100 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести. СКР возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ — жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ. В связи с тем, что Киев распространил фейк о том, что удар по вокзалу нанесли якобы российские военнослужащие, ведомство завело дело по статьей 207.3 УК РФ — публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил России.
Фото: sledcom.ru
Фото: Максим Платонов

О самых главных событиях специальной военной операции России на Украине за первый месяц, с 24 февраля по 24 марта, и последующие дни читайте в материалах «Реального времени». За важными и значимыми событиями спецоперации следите в специальном сюжете интернет-газеты.

Татьяна Демина
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