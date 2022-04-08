Хронология военной спецоперации: самое важное за 8 апреля

Ключевые события 44-го дня специальной военной операции России на Украине

Фото: скриншот видео Минобороны России

День 44-й: кровавая провокация ВСУ в Краматорске, уничтожение иностранных наемников под Одессой и в Мариуполе

По данным Министерства обороны России на 8 апреля, с начала специальной военной операции, уничтожено 2 024 танка и других боевых бронированных машин Вооруженных сил Украины, 1 923 единицы специальной военной автомобильной техники, 876 орудий полевой артиллерии и минометов, 421 беспилотный летательный аппарат, 225 установок реактивных систем залпового огня и 126 самолетов.



Источник: Министерство обороны России

О непричастности Вооруженных сил России в инциденту в Краматорске заявили и в Кремле. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков призвал судить о случившемся на основании заявления Минобороны России и обратил внимание, что российские ВС ракеты «Точка-У» не используют. «Никаких боевых задач в Краматорске не было и не планировалось на сегодня», — добавил он.



По данным Следственного комитета России, в результате удара по железнодорожному вокзалу Краматорска погибли не менее 30 человек, в том числе и дети. Еще как минимум 100 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести. СКР возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ — жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ. В связи с тем, что Киев распространил фейк о том, что удар по вокзалу нанесли якобы российские военнослужащие, ведомство завело дело по статьей 207.3 УК РФ — публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил России.

Фото: sledcom.ru

В Министерстве иностранных дел России после инцидента в Краматорске призвали международное сообщество «дать объективную оценку преступлениям украинских формирований, прекратить поставки им вооружений и побудить Киев к отказу от недопустимых методов ведения боевых действий». В дипломатическом ведомстве считают, что доказательства вины ВСУ к ракетному удару по вокзалу налицо. В МИД России уверены, что киевским властям не удастся уйти от ответственности.

В Минобороны России сообщили, что результаты радиоперехватов свидетельствую о том, что кроме нацистов из батальона «Азов» (запрещен в РФ) и остатков ВСУ, в оккупированных районах Мариуполя находится значительное количество иностранных наемников. Зафиксированы разговоры, ведущиеся, помимо русского и украинского, на шести, в основном европейских, иностранных языках.



Министерство обороны России сообщило об уничтожении Центра сбора и подготовки иностранных наемников в районе села Красноселка северо-восточнее Одессы. Для этого применили высокоточные ракеты берегового ракетного комплекса «Бастион». Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования в Донецкой области на железнодорожных станциях Покровск, Славянск, Барвенково ликвидированы вооружение и военная техника прибывших на Донбасс резервов ВСУ.

В Одесской области высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили также крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Нимировское. Кроме того, ликвидирована авиационная техника ВСУ на военном аэродроме Канатово в Кировоградской области. Сбит украинский истребитель Су-27 в районе Новомихайловки.



Россия и Украина продолжают вести переговоры. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что процесс идет непросто. При этом Москва будет «добиваться того, чтобы все задачи, которые перед этими переговорами стоят, выполнялись». Лавров также рассказал, что Россия предложила Украине в качестве страны-гаранта ее безопасности Белоруссию.



Евросоюз утвердил пятый с начала специальной военной операции на Украине пакет экономических и индивидуальных санкций против России. Кораблям под флагом РФ запрещается доступ в европейские порты, не допускается экспорт в Россию реактивного топлива, квантовых компьютеров, полупроводников и импорт морепродуктов и алкоголя. Расширяется запрет на продажу европейских банкнот и ценных бумаг юрлицам России и Белоруссии. В черный список ЕС включены еще 217 граждан и 18 организаций из РФ и РБ.



В Татарстане собрали свыше тысячи писем, рисунков и поделок в рамках акции «Zащитникам Отечества». Они предназначены для российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. Первые послания бойцам поступили из учреждений дополнительного образования Татарстана, письма и рисунки принесли также школьники, студенты и взрослые. Как проходит акция — в фоторепортаже «Реального времени».



Фото: Максим Платонов

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