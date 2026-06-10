В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения
Полеты были временно приостановлены с целью обеспечения безопасности
В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Полеты были временно приостановлены с целью обеспечения безопасности.
В утренние часы в восьми крупнейших городах Татарстана объявляли об угрозе атаки БПЛА. В республике действовали беспилотная и ракетная опасности.
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