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В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения

06:57, 10.06.2026

Полеты были временно приостановлены с целью обеспечения безопасности

В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения
Фото: Реальное время

В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Полеты были временно приостановлены с целью обеспечения безопасности.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В утренние часы в восьми крупнейших городах Татарстана объявляли об угрозе атаки БПЛА. В республике действовали беспилотная и ракетная опасности.

Зульфат Шафигуллин

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