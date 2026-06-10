Власти Чувашии сообщили о трех пострадавших после ракетной атаки

Двое находятся в состоянии средней степени тяжести, еще один получил легкие травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен домой

Фото: Михаил Захаров

Глава Чувашии Олег Николаев сообщил об отмене режима ракетной опасности после атаки на регион, при этом угроза применения беспилотников сохраняется, в связи с чем все экстренные службы продолжают работу в режиме повышенной готовности.

Ранее глава республики сообщал о ракетной атаке на Чебоксары. По уточненным данным, в результате происшествия пострадали три человека. Двое находятся в состоянии средней степени тяжести, еще один получил легкие травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен домой. По информации региональных властей, угрозы жизни пострадавших нет.

— Ситуацию держу на личном контроле с первых минут. Задействованы все экстренные службы, идет детальный осмотр и фиксация повреждений, — заявил Николаев.

Для жителей, нуждающихся в помощи, в школе №57 Чебоксар организован пункт временной поддержки, где работают медицинские специалисты и психологи. Также открыта горячая линия для обращений граждан.



Наталья Жирнова