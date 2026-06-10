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Аэропорты в Казани и Нижнекамске временно приостановили работу

05:53, 10.06.2026

Информацию сообщили в пресс-службе Росавиации

Аэропорты в Казани и Нижнекамске временно приостановили работу
Фото: Реальное время

Аэропорты в Казани и Нижнекамске временно приостановили работу. Информацию сообщили в пресс-службе Росавиации.

Ограничения в аэропортах введены в целях обеспечения безопасности полетов.

На всей территории Татарстана продолжают действовать режимы ракетной и беспилотной опасности. В восьми крупнейших городах республики объявлена угроза атаки БПЛА, а также звучат сирены.

Зульфат Шафигуллин

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