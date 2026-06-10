Аэропорты в Казани и Нижнекамске временно приостановили работу
Информацию сообщили в пресс-службе Росавиации
Аэропорты в Казани и Нижнекамске временно приостановили работу. Информацию сообщили в пресс-службе Росавиации.
Ограничения в аэропортах введены в целях обеспечения безопасности полетов.
На всей территории Татарстана продолжают действовать режимы ракетной и беспилотной опасности. В восьми крупнейших городах республики объявлена угроза атаки БПЛА, а также звучат сирены.
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