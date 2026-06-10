Чебоксары подверглись ракетной атаке — глава Чувашии Николаев

На данный момент уточняется количество пострадавших, а также число поврежденных объектов инфраструктуры

Чебоксары подверглись ракетной атаке, заявил глава Чувашской Республики Олег Николаев.

На данный момент уточняется количество пострадавших, а также число поврежденных объектов инфраструктуры. Все экстренные службы уже работают на местах.

— Держу ситуацию на личном контроле, нахожусь в постоянном контакте с правоохранительными органами и профильными ведомствами для обеспечения безопасности, — написал Николаев в соцсетях.

При этом угроза повторных атак остается.

Ранее в восьми крупнейших городах Татарстана объявили об угрозе атаки БПЛА. В республике продолжают действовать беспилотная и ракетная опасности.

Зульфат Шафигуллин