Чебоксары подверглись ракетной атаке — глава Чувашии Николаев
На данный момент уточняется количество пострадавших, а также число поврежденных объектов инфраструктуры
Чебоксары подверглись ракетной атаке, заявил глава Чувашской Республики Олег Николаев.
На данный момент уточняется количество пострадавших, а также число поврежденных объектов инфраструктуры. Все экстренные службы уже работают на местах.
— Держу ситуацию на личном контроле, нахожусь в постоянном контакте с правоохранительными органами и профильными ведомствами для обеспечения безопасности, — написал Николаев в соцсетях.
При этом угроза повторных атак остается.
Ранее в восьми крупнейших городах Татарстана объявили об угрозе атаки БПЛА. В республике продолжают действовать беспилотная и ракетная опасности.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».