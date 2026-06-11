В Московском регионе ФСБ задержала иностранца по подозрению в подготовке убийства военного

В ходе опроса задержанный признался, что был завербован сотрудниками СБУ на территории одного из государств Евросоюза

В Московском регионе задержан иностранный гражданин, подозреваемый в подготовке убийства военнослужащего Минобороны России. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ, передает «Интерфакс».

В спецслужбе заявили, что предотвращен теракт, который, по версии следствия, готовился по заданию украинских спецслужб в отношении одного из военнослужащих подразделений Минобороны РФ. По данным ФСБ, задержан мужчина 1990 года рождения, гражданин иностранного государства, который должен был совершить вооруженное нападение.

В ходе опроса задержанный признался, что был завербован сотрудниками СБУ на территории одного из государств Евросоюза, куда он ранее выехал, скрываясь от уголовного преследования в своей стране. По его словам, за выполнение задания ему обещали содействие в получении статуса беженца для легального пребывания в ЕС.

Ранее ФСБ предотвратила теракт в колонии Ульяновской области в канун праздника Курбан-байрам.

Наталья Жирнова