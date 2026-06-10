Здание панорамы обороны Севастополя полностью выгорело после удара ВСУ
Пожар продолжался около 13 часов
Все здание панорамы обороны Севастополя площадью 30 тыс. кв. м выгорело после удара ВСУ, пишет ТАСС.
Ранее директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин сообщил, что после удара вооруженных сил Украины в горящей панораме «Оборона Севастополя 1854—1855 годов» может обрушиться купол.
Он отметил, что здание горело около 13 часов.
Панорама «Оборона Севастополя» является одним из ключевых историко-культурных объектов города и посвящена событиям обороны Севастополя 1854—1855 годов. В годы Великой Отечественной войны здание также подвергалось разрушениям, после чего было восстановлено.
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