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Происшествия

Здание панорамы обороны Севастополя полностью выгорело после удара ВСУ

16:14, 10.06.2026

Пожар продолжался около 13 часов

Все здание панорамы обороны Севастополя площадью 30 тыс. кв. м выгорело после удара ВСУ, пишет ТАСС.

Ранее директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин сообщил, что после удара вооруженных сил Украины в горящей панораме «Оборона Севастополя 1854—1855 годов» может обрушиться купол.

Он отметил, что здание горело около 13 часов.

Панорама «Оборона Севастополя» является одним из ключевых историко-культурных объектов города и посвящена событиям обороны Севастополя 1854—1855 годов. В годы Великой Отечественной войны здание также подвергалось разрушениям, после чего было восстановлено.

Никита Егоров

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Происшествия

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