Минобороны: ВС России с помощью комплекса «Бастион» уничтожили центр подготовки наемников около Одессы

Министерство обороны России доложило о ходе специальной военной операции на Украине. Так, высокоточными ракетами берегового ракетного комплекса «Бастион» в районе населенного пункта Красноселка около Одессы был уничтожен центр сбора и подготовки иностранных наемников.

В Донецкой области на железнодорожных станциях Покровск, Славянск, Барвенково уничтожены с помощью ракет вооружение и военная техника, которые прибыли на Донбасс для резервов украинских войск.

Средства ПВО за сутки сбили два украинских военных вертолета Ми-8 и Ми-24 в районе населенного пункта Старая Збурьевка, а также пять беспилотных летательных аппаратов, в том числе в районе Кривого Рога два «Байрактар ТБ-2».

Авиация поразила 81 военный объект Украины — два пункта управления, пусковую установку ЗРК «Оса», три установки реактивных систем залпового огня, а также девять опорных пунктов и 59 районов сосредоточения украинской боевой техники.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 97 вертолетов, 421 беспилотный летательный аппарат, 228 зенитных ракетных систем большой и средней дальности, 2 019 танков и других боевых бронированных машин, 223 установки реактивных систем залпового огня, 874 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1 917 единиц специальной военной автомобильной техники.

Впервые о использовании «Бастиона» сообщили еще 19 марта — им уничтожили центры радио- и радиотехнической разведки украинских вооруженных сил в селе Великий Дальник и в поселке Великодолинское Одесской области.

Кадры применения ракетного комплекса Минобороны России решило показать лишь сегодня. На видео снято, как по цели одна за другой выпускаются три ракеты.



Согласно открытым данным, «Бастион» принят на вооружение в 2010 году. Используются для запуска из комплекса противокорабельные ракеты «Яхонт», однако уже с этого года планировалось перевооружить его на гиперзвуковые ракеты «Циркон».

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