В восьми крупнейших городах Татарстана объявлена угроза атаки БПЛА
На всей территории Татарстана продолжают действовать режимы ракетной и беспилотной опасности.
В восьми крупных городах Татарстана объявлена угроза атаки БПЛА. Соответствующая информация опубликована в официальном приложении МЧС.
Угроза атаки БПЛА объявлена на города Казань, Зеленодольск, Елабуга, Нижнекамск, Набережные Челны, Альметьевск, Бугульма, Чистополь.
Жителей предупреждают о необходимости принять меры безопасности.
На всей территории Татарстана продолжают действовать режимы ракетной и беспилотной опасности.
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