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В восьми крупнейших городах Татарстана объявлена угроза атаки БПЛА

05:48, 10.06.2026

На всей территории Татарстана продолжают действовать режимы ракетной и беспилотной опасности.

В восьми крупнейших городах Татарстана объявлена угроза атаки БПЛА
Фото: скриншот приложения МЧС

В восьми крупных городах Татарстана объявлена угроза атаки БПЛА. Соответствующая информация опубликована в официальном приложении МЧС.

Угроза атаки БПЛА объявлена на города Казань, Зеленодольск, Елабуга, Нижнекамск, Набережные Челны, Альметьевск, Бугульма, Чистополь.

Жителей предупреждают о необходимости принять меры безопасности.

На всей территории Татарстана продолжают действовать режимы ракетной и беспилотной опасности.

Зульфат Шафигуллин

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