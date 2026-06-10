Над соседними с Татарстаном Ульяновской и Самарской областями уничтожили БПЛА

Ранее как минимум в 14 регионах России за последние несколько часов объявили о ракетной опасности, в том числе в Татарстане, а Чувашия подверглась атакам

Фото: Татьяна Демина

За прошедшую ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 326 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами России, сообщили в Минобороны.

Дроны были уничтожены в том числе и над соседними с Татарстаном областями — Ульяновской и Самарской.

Также беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, что как минимум в 14 регионах России за последние несколько часов объявили о ракетной опасности, в том числе в Татарстане. По данным полпреда президента в УрФО, режим объявили на территории всего округа. В Казани четыре раза в период с 5:30 до 7:00 прозвучали сирены с предупреждением о воздушной тревоге, а в восьми крупных городах Татарстана объявляли угрозу атаки БПЛА, в самой республике — «Ракетную опасность». В то же время Чебоксары в соседней с Татарстаном Чувашии подверглись ракетной атаке. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев.

Наталья Жирнова