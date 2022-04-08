Песков объяснил свои слова о потерях России на Украине и сроках завершения спецоперации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов о последних событиях, происходящих в стране и на Украине. «Реальное время» собрало основные заявления представителя Кремля.

Об ударе по вокзалу в Краматорске

Комментируя удар по вокзалу в Краматорске, виновность в котором приписали Вооруженным силам страны, Песков заявил, что российские военные не используют ракеты «Точка-У». Он призвал судить о случившемся на основании заявления Министерства обороны РФ — ведомство уже опровергло причастность российских войск к ракетной атаке.



— Наши Вооруженные силы такой тип ракеты не используют, также никаких боевых задач в Краматорске не было и не планировалось на сегодня, — заверил пресс-секретарь главы государства.

О потерях России и завершении спецоперации

Объяснил Песков и свое заявление о значительной потере российских войск в ходе специальной военной операции на Украине. Накануне он заявил, что это «огромная трагедия для нас».



По его словам, он опирался на последние сведения, которые озвучило Министерство обороны РФ: 1 351 погибший, по данным на 25 марта. По мнению Пескова, это «значительная цифра», пишет ТАСС.

Пояснил пресс-секретарь президента и свою фразу о том, что спецоперация на Украине в ближайшие дни или в обозримом будущем достигнет своих целей или закончится путем переговоров. По его словам, речь действительно идет об «обозримом будущем».



Об агрессивности НАТО

Кремль по-прежнему убежден в агрессивности НАТО, заявил журналистам Песков. По его словам, Североатлантический альянс нельзя охарактеризовать как оборонительный.

— Любое расширение деятельности этого альянса, его влияния не несут дополнительной безопасности и стабильности, — констатировал Песков.

Об исключении из СПЧ ООН

Прокомментировал Песков и принятие Генеральной ассамблеей ООН резолюции о приостановке участия России в Совете по правам человека. После этого Москва 7 апреля решила досрочно прекратить свои полномочия в этом органе.



Песков заявил, что исключение России из СПЧ ООН не повышает добавленной стоимости этому органу. Что касается голосования некоторых дружественных нашей стране государств за ее исключение из Совета по правам человека, то представитель Кремля объяснил это принуждением к русофобии.



Об отчете Мишустина в Госдуме

Высказался пресс-секретарь главы государства и об отчете правительства в Государственной думе. Накануне с ним перед депутатами выступил премьер-министр Михаил Мишустин.

— Блестящий был отчет правительства, — считает Песков. По его словам, Кремль высоко оценил доклад Мишустина перед парламентариями.

Фото: duma.gov.ru

Песков обратил внимание, что на сегодняшний день российскому правительству приходится работать в условиях «беспрецедентной экономической войны», которую Запад развязал против страны.

Татьяна Демина