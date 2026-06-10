В 14 регионах России за последний час объявили о ракетной опасности

В Татарстане и почти во всех субъектах ПФО введены меры безопасности

В 14 регионах России введен режим ракетной опасности. Об этом сообщается в приложении МЧС.

За последний час ракетная опасность объявлена в Татарстане, Самарской, Пензенской, Оренбургской и Челябинской областях, Чувашии, Свердловской, Ульяновской, Курганской, Тюменской и Нижегородской областях, в Пермском крае, ХМАО и в Удмуртии.

Реальное время / realnoevremya.ru

Жителей этих регионов просят принять необходимые меры безопасности, звучат сирены о воздушной тревоге.

Ранее в восьми крупнейших городах Татарстана объявили об угрозе атаки БПЛА. В республике продолжают действовать беспилотная и ракетная опасности.

Зульфат Шафигуллин