В 14 регионах России за последний час объявили о ракетной опасности
В Татарстане и почти во всех субъектах ПФО введены меры безопасности
В 14 регионах России введен режим ракетной опасности. Об этом сообщается в приложении МЧС.
За последний час ракетная опасность объявлена в Татарстане, Самарской, Пензенской, Оренбургской и Челябинской областях, Чувашии, Свердловской, Ульяновской, Курганской, Тюменской и Нижегородской областях, в Пермском крае, ХМАО и в Удмуртии.
Жителей этих регионов просят принять необходимые меры безопасности, звучат сирены о воздушной тревоге.
Ранее в восьми крупнейших городах Татарстана объявили об угрозе атаки БПЛА. В республике продолжают действовать беспилотная и ракетная опасности.
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