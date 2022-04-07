Хронология военной спецоперации: самое важное за 7 апреля

Важные события 43-го дня специальной военной операции России на Украине

Фото: скриншот видео Минобороны России

День 43-й: захват завода в Изюме, в Харьковской области обстреляли машины с желавшими выехать в Россию гражданами

По данным Министерства обороны России на 7 апреля, с начала специальной военной операции уничтожено 125 самолетов, 95 вертолетов, 416 беспилотных летательных аппаратов, 2003 танка и других боевых бронированных машин, 220 установок реактивных систем залпового огня, 869 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1 902 единицы специальной военной автомобильной техники.

ООН выступает за расследование с учетом всех данных о нарушении прав человека, об этом заявил представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик. Так он прокомментировал видеозапись с расправой украинских военных над раненными российскими солдатами, которая появилась в начале этой недели. На кадрах украинские военные стреляют, предположительно, в российского военнослужащего, лежащего на дороге. Рядом с ним были видны тела еще нескольких военных, предположительно, убитых.

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности страны ход специальной военной операции на Украине и переговоры между делегациями Москвы и Киева. В ходе совещания особое внимание уделили необходимости активного противодействия информационным и иным диверсиям украинской стороны.

Фото: kremlin.ru

США хотят максимально затянуть конфликт на Украине, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. По его словам, российская спецоперация однозначно положит конец попыткам превращения Украины в русофобское марионеточное государство. Он же отметил, что США засылают на Украину боевиков для организации там террористического подполья.

Следственный комитет России сообщил, что на Украину прибыли 600 иностранных наемников из 47 стран. В настоящее время устанавливается их местонахождение и обстоятельства участия в конфликте.

Российские военные взяли под контроль Изюмский приборостроительный завод в Харьковской области Украины, который выпускал оптические приборы для бронетехники украинского производства. Согласно найденным там документам, страны НАТО причастны к совместным проектам при разработке агрегатов и частей для новых образцов вооружения и военной техники ВСУ. Помимо документов, на предприятии обнаружили образцы вооружения западного производства: переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, различные противотанковые системы, а также оружие и боеприпасы украинского производства.

Фото: скриншот видео Минобороны

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что спецоперация на Украине скоро достигнет своих целей или закончится путем переговоров. Последний пункт зависит от согласия Киева с российскими условиями, отметил представитель Кремля. Также он заявил, что Россия понесла значительные потери в ходе специальной военной операции на Украине.

По его словам, спецоперация России на Украине направлена на отказ Киева от вступления в НАТО, которое могло бы спровоцировать Третью мировую войну между ядерными державами. По его словам, вступив в альянс, Украина, как его член напала бы на Россию, и задействовала бы статью 5 устава НАТО. Остальные государства, входящие в объединение, тоже вступили бы в войну, предположил Песков.

Сегодня Генассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке участия России в Совете по правам человека из-за спецоперации на Украине. После принятия резолюции страна сохраняет место в СПЧ ООН, но лишается права голоса и права выступать. В итоге Россия решила 7 апреля досрочно прекратить свои полномочия в Совете ООН по правам человека.



Фото: commons.wikimedia.org

Следственный комитет России установил, что причиной взрыва на складе с боеприпасами под Белгородом 29 марта стала ракета из комплекса «Точка У», которая была выпущена с территории Харьковской области. Возбуждено уголовное дело по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны. В ведомстве подчеркнули, что в результате противоправных действий восемь граждан РФ получили ранения.

В Харьковской области Украины боевики нацбатальона обстреляли машины с мирными гражданами, которые самостоятельно пытались выехать в Россию. Как об этом заявили в Минобороны России, «выехать из блокированных населенных пунктов, подконтрольных украинским военным, возможно только с помощью «проводников» из числа местных жителей, вступивших в ряды территориальной обороны, которые за 100—200 долларов США с человека обеспечивают беспрепятственный проезд через блокпосты». Также в Харькове с помощью минометов неонацисты провели акции устрашения против мирных жителей. В результате беспорядочных обстрелов есть раненые.

За сутки в Россию из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР эвакуировали 18 137 человек. Всего с начала специальной военной операции — уже 658 146 человек, из которых 128 350 — дети, сообщили в Минобороны.



О самых главных событиях специальной военной операции России на Украине за первый месяц, с 24 февраля по 24 марта, и последующие дни читайте в материалах «Реального времени». За важными и значимыми событиями спецоперации следите в специальном сюжете интернет-газеты.