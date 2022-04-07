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Хронология военной спецоперации: самое важное за 7 апреля

22:00, 07.04.2022 Сюжет: Военная операция на Украине: только проверенная информация

Важные события 43-го дня специальной военной операции России на Украине

Хронология военной спецоперации: самое важное за 7 апреля
Фото: скриншот видео Минобороны России

День 43-й: захват завода в Изюме, в Харьковской области обстреляли машины с желавшими выехать в Россию гражданами

По данным Министерства обороны России на 7 апреля, с начала специальной военной операции уничтожено 125 самолетов, 95 вертолетов, 416 беспилотных летательных аппаратов, 2003 танка и других боевых бронированных машин, 220 установок реактивных систем залпового огня, 869 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1 902 единицы специальной военной автомобильной техники.

Фото: kremlin.ru
Фото: скриншот видео Минобороны
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что спецоперация на Украине скоро достигнет своих целей или закончится путем переговоров. Последний пункт зависит от согласия Киева с российскими условиями, отметил представитель Кремля. Также он заявил, что Россия понесла значительные потери в ходе специальной военной операции на Украине.
  • По его словам, спецоперация России на Украине направлена на отказ Киева от вступления в НАТО, которое могло бы спровоцировать Третью мировую войну между ядерными державами. По его словам, вступив в альянс, Украина, как его член напала бы на Россию, и задействовала бы статью 5 устава НАТО. Остальные государства, входящие в объединение, тоже вступили бы в войну, предположил Песков.
  • Сегодня Генассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке участия России в Совете по правам человека из-за спецоперации на Украине. После принятия резолюции страна сохраняет место в СПЧ ООН, но лишается права голоса и права выступать. В итоге Россия решила 7 апреля досрочно прекратить свои полномочия в Совете ООН по правам человека.
Фото: commons.wikimedia.org
  • Следственный комитет России установил, что причиной взрыва на складе с боеприпасами под Белгородом 29 марта стала ракета из комплекса «Точка У», которая была выпущена с территории Харьковской области. Возбуждено уголовное дело по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны. В ведомстве подчеркнули, что в результате противоправных действий восемь граждан РФ получили ранения.
  • В Харьковской области Украины боевики нацбатальона обстреляли машины с мирными гражданами, которые самостоятельно пытались выехать в Россию. Как об этом заявили в Минобороны России, «выехать из блокированных населенных пунктов, подконтрольных украинским военным, возможно только с помощью «проводников» из числа местных жителей, вступивших в ряды территориальной обороны, которые за 100—200 долларов США с человека обеспечивают беспрепятственный проезд через блокпосты». Также в Харькове с помощью минометов неонацисты провели акции устрашения против мирных жителей. В результате беспорядочных обстрелов есть раненые.
  • За сутки в Россию из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР эвакуировали 18 137 человек. Всего с начала специальной военной операции — уже 658 146 человек, из которых 128 350 — дети, сообщили в Минобороны.

О самых главных событиях специальной военной операции России на Украине за первый месяц, с 24 февраля по 24 марта, и последующие дни читайте в материалах «Реального времени». За важными и значимыми событиями спецоперации следите в специальном сюжете интернет-газеты.

Дарья Пинегина
ПроисшествияОбщество

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