Обмен ударами между США и Ираном привел к новой эскалации конфликта

Осложнение отношений произошло после того, как США атаковали остров Кешм, обвинив Иран в уничтожении вертолета Apache

Вооруженные силы США заявили о завершении ударов по объектам Ирана, нанесенных в ответ на уничтожение американского вертолета Apache над Ормузским проливом. Как сообщили в Центральном командовании ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM), целью операции стали иранские объекты противовоздушной обороны, наземные пункты управления и радиолокационные станции, расположенные в районе пролива.

По данным американской стороны, удары были нанесены высокоточными боеприпасами с участием авиации ВВС и ВМС США. В CENTCOM подчеркнули, что операция носила оборонительный характер и стала ответом на недавние атаки против американских военных и международное судоходство в регионе. В командовании также заявили о готовности продолжить защиту своих сил в случае дальнейшей эскалации.

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что иранские силы сбили американский вертолет Apache над Ормузским проливом. По его словам, оба пилота остались живы, однако Вашингтон счел необходимым ответить на произошедшее.

После американских ударов Иран предпринял ответные действия. Как передает «Интерфакс», по информации источников Axios, утром 10 июня иранские силы запустили баллистические ракеты и беспилотники по американским объектам в Бахрейне, Кувейте и Иордании. В Корпусе стражей исламской революции заявили, что удары были нанесены по базе 5-го оперативного флота ВМС США в Бахрейне, авиабазе Али Аль-Салем в Кувейте и авиабазе Муваффак-Салти в Иордании.

В КСИР сообщили, что в ходе операции были атакованы 21 американский объект, четыре из которых, по утверждению иранской стороны, были уничтожены, передают государственные СМИ исламской республики. Также заявлено о поражении ангара с истребителями F-35 на базе в Иордании и уничтожении американского беспилотника MQ-9 над территорией Ирана. Независимого подтверждения этим данным пока не поступало.

Эскалация конфликта Ирана и США произошла после того, как американские военные атаковали остров Кешм и места дислокации систем ПВО вдоль иранского побережья в Ормузском проливе, обвинив Иран в уничтожении вертолета Apache.

Наталья Жирнова