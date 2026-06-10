Суд Татарстана увеличил срок посадки дочери подполковника МВД за трагедию в Валентинов день

Наказание за смертельное ДТП в Казани увеличили в полтора раза

Фото: Динар Фатыхов

Верховный суд Татарстана ужесточил приговор по делу о езде без водительских прав в феврале 2025-го, закончившейся смертью пассажирки. Дочери бывшего замначальника управления угрозыска МВД Татарстана Алисе Ширшовой предстоит провести в колонии-поселении 3 года и 6 месяцев, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе апелляционной инстанции.

В ходе рассмотрения дела в Московском райсуде Казани было установлено — водительских прав Ширшова никогда не получала, зато в январе 2025-го приобрела подержанный ВАЗ-2114, за рулем которого уже 14 февраля совершила ДТП на улице Чистопольской. Как отмечала гособвинитель Виктория Аюпова, ошипованные шины были установлены лишь на передней оси авто, в результате неуверенная езда на скользкой дороге обернулась выездом на встречную полосу и гибелью пассажирки, подруги Ширшовой, у которой осталась годовалая дочка.

В прениях представитель прокуратуры запрашивала для подсудимой 5 лет лишения свободы. В марте сего года райсуд приговорил Ширшову к 2 годам колонии-поселения, вероятно, с учетом неожиданного признания вины на финише судебного следствия, извинений перед матерью погибшей и возмещения морального и материального вреда на 1 млн 825 тысяч рублей.

При этом адвокат обвиняемой Ильдар Нуриахметов просил суд о наказании в виде условного срока, а его клиентка в слезах убеждала участников процесса, что все осознала и в будущем намерена получить профессию фельдшера и устроиться работать на станцию скорой помощи.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

До трагедии в Валентинов день она проходила обучение в Казанском юринституте МВД, после была отчислена.

Приговор оспаривали и обвинение, и защита. Верховный суд Татарстана посчитал более весомыми доводы прокуратуры в пользу более строгого наказания.

В колонию-поселение Ширшова должна прибыть самостоятельно.

В ходе следствия со стороны свидетелей ДТП были заявления о давлении со стороны отца подсудимой, по итогам процессуальной проверки Следком в возбуждении дела в отношении подполковника отказал. Подробности — в материале «Реального времени».