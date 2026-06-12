Два БПЛА сбили над Ульяновской областью, пострадавших нет
Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских
Дежурными средствами ПВО над территорией Ульяновской области были перехвачены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских.
Сообщается, что места их падения зафиксированы на территории Новоспасского и Старокулаткинского районов, на местах происшествия работают специализированные службы. По данным Русских, пострадавших и повреждений имущества нет
— Напоминаю, что в целях безопасности категорически запрещено распространять в сети Интернет видеозаписи и фотографии БПЛА, в том числе их обломков, а также работы ПВО. Приближаться к обломкам БПЛА опасно для жизни, — написал губернатор Ульяновской области.
Напомним, что ранее раис Татарстана Рустам Минниханов сообщил о массированной атаке беспилотных летательных аппаратов на Закамский регион Татарстана, произошедшей утром 12 июня. Один из БПЛА попал в жилой дом, трое человек пострадали. На место случившегося выехал премьер-министр республики.
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