Два БПЛА сбили над Ульяновской областью, пострадавших нет

Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских

Дежурными средствами ПВО над территорией Ульяновской области были перехвачены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских.

Сообщается, что места их падения зафиксированы на территории Новоспасского и Старокулаткинского районов, на местах происшествия работают специализированные службы. По данным Русских, пострадавших и повреждений имущества нет

— Напоминаю, что в целях безопасности категорически запрещено распространять в сети Интернет видеозаписи и фотографии БПЛА, в том числе их обломков, а также работы ПВО. Приближаться к обломкам БПЛА опасно для жизни, — написал губернатор Ульяновской области.

Напомним, что ранее раис Татарстана Рустам Минниханов сообщил о массированной атаке беспилотных летательных аппаратов на Закамский регион Татарстана, произошедшей утром 12 июня. Один из БПЛА попал в жилой дом, трое человек пострадали. На место случившегося выехал премьер-министр республики.

Наталья Жирнова