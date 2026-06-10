Взятки не было: экс-главу КЗИО Альметьевска посадили на 3,5 года за две аферы

Осужденная Ильвира Пузырева отрицала вину по четырем эпизодам и в последнем слове

Ильвира Пузырева в Верховном суде РТ. Фото: Ирина Плотникова

Накануне в Альметьевске огласили оправдательно-обвинительной приговор ранее уволенной по утрате доверия Ильвире Пузыревой. В прениях прокуратура запрашивала для бывшей главы КЗИО района 8 лет колонии со штрафом в 1 млн рублей, городской суд признал ее виновной в превышении полномочий и двух мошенничествах и наказал сроком в колонии общего режима на 3,5 года с лишением права в течение 2 лет занимать должности на госслужбе, но оправдал за отсутствием состава преступления по эпизоду взятки, уточнили «Реальному времени» участники процесса.

Также суд оставил без рассмотрения гражданский иск на 1,4 млн рублей, заявленный не потерпевшим исполкомом Альметьевска, а городским прокурором. Арест на имущество осужденной и второго фигуранта был снят.

Под стражу Пузыреву вчера взяли в зале суда, отменив избранный два года назад домашний арест. Из назначенного по приговору срока осужденная отсидела уже год.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Проходившего по тому же делу директора и владельца компании «Заря» Равиля Исмагилова осудили по двум эпизодам афер в крупном размере, включая общий с Пузыревой. Судья Альметьевского горсуда Абдулла Бадриев приговорил бизнесмена к 3 годам и 2 месяцам колонии общего режима, после чего зачел срок в СИЗО и под домашним арестом и констатировал — наказание полностью отбыто.

Почему суд оправдал Пузыреву по обвинению во взятке в значительном размере (ч. 2 ст. 290 УК РФ)? Как полагали в СК, ФСБ и прокуратуре, в апреле 2019-го она получила незаконное вознаграждение в размере 40 тысяч рублей за «законные действия по увеличению площади земельного участка в поселке Нижняя Мактама» в интересах давнего знакомого Аслыкаева, который действовал через посредника. Такой перевод силовики при проверке обнаружили на карте фигурантки. Однако в суде защита смогла доказать — Асылкаев с супругой были друзьями семьи обвиняемой, и через шесть дней после того перевода в 40 тысяч Пузырева вернула эту сумму, также безналичными.

Иначе говоря, суд поверил — это была не взятка, а временный займ. И признал за Пузыревой право на реабилитацию по данному обвинению.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

При этом еще три эпизода дела — два мошенничества в значительном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и превышение должностных полномочий из корыстной или иной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК), приговором признаны доказанными. Приводим краткую фабулу:

Афера с уводом участка в селе Русский Акташ : по версии силовиков, с 31 января по 3 апреля 2019 года председатель КЗИО Альметьевского района Пузырева и ее знакомый бизнесмен Равиль Исмагилов внесли заведомо недостоверные сведения в документацию о фактическом расположении и площади участка в селе Русский Акташ, после чего оформили его в собственность третьим лицам. Ущерб исполкома района оценен в 429 тысяч рублей.

: по версии силовиков, с 31 января по 3 апреля 2019 года председатель КЗИО Альметьевского района Пузырева и ее знакомый бизнесмен Равиль Исмагилов внесли заведомо недостоверные сведения в документацию о фактическом расположении и площади участка в селе Русский Акташ, после чего оформили его в собственность третьим лицам. Ущерб исполкома района оценен в 429 тысяч рублей. «Ленинский» офис задним числом: как превышение полномочий и мошенничество силовики квалифицировали историю с участком в 100 кв. м на улице Ленина — центральной в нефтеграде. В ноябре 2011-го он был передан в аренду гражданке Шарафеевой, которая в октябре 2017-го уступила права и обязанности новому арендатору — Хафизову. Через два года, летом 2019-го, по инициативе обвиняемой, как ранее отмечали следователи, договор с Хафизовым был расторгнут и в тот же день заключен заново, но без обязательных при данной процедуре торгов, под предлогом того, что на участке уже находится принадлежащий Хафизову недострой. Однако силовики убеждены — на тот момент такого объекта не было. Офис на участке достроили в 2023-м, оформили в собственность мадам Асылкаевой (родственницы сознавшегося в даче взятки в 40 тысяч, — прим. ред.), которой исполком продал и землю — всего за 56 тысяч рублей. Цену в СК считают заниженной в 12 раз, оценивая ущерб бюджету в 620,8 тысячи рублей — разница между рыночной ценой и суммой сделки. При этом, по версии следствия, прибыль вместо бюджета получила и присвоила сама обвиняемая, которой Асылкаева передала 500 тысяч рублей (взяткой эти средства в СК не считают).

Пузырева на избрании меры пресечения в суде Казани. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Обвиняемые в ходе процесса полностью отрицали вину. В последнем слове Ильвира Пузырева вновь заявляла, что стала жертвой оговора, земельные процедуры проводились законно и никакого ущерба бюджету нет. Факт подачи иска прокуратурой говорит о том, что муниципальные власти позицию экс-главы Комитета земельных и имущественных отношений по части ущерба разделяют.

Заметим, еще на старте расследования адвокаты руководителя КЗИО заявляли ключевое доказательство невиновности Пузыревой — вступившее в силу и до сих пор не отмененное решение Альметьевского горсуда 2020 года по иску КЗИО к арендатору того самого «ленинского» участка Равилю Хафизову. Согласно которому подчиненные Пузыревой просили признать недействительным новый договор и применить последствия недействительности сделки. Однако суд посчитал, что этот договор с арендатором, который уже начал застройку участка, заключен на законных основаниях, и ссылки юристов КЗИО, что этого нельзя было делать без проведения торгов, к данному случаю не относятся.

Какую оценку данное судебное решение получило в приговоре — пока неизвестно. Вчера огласили лишь резолютивную часть, пообещав сторонам вручить полный текст в следующий понедельник.

Вероятнее всего, приговор обжалуют и обвинение, и защита.

За свои без малого 50 Ильвира Пузырева успела поработать в полиции и суде, была и приставом, и замглавы района. В должности главы работала последние 8 лет до задержания. У нее — два диплома о высшем образовании в сфере юриспруденции. Карьеру начинала в Азнакаевской больничной кассе в 1996 году — год выдавала полисы обязательного медицинского страхования. Затем еще два года работала делопроизводителем в Азнакаевском райсуде, откуда ушла в отдел полиции — специалистом миграционной службы.

В 2003-м устроилась юристом в филиал ООО «Татнефть-УРС», через год заняла должность пристава-исполнителя в Азнакаево, а спустя шесть лет, в 2010-м, возглавила Азнакаевский МФЦ и так себя показала, что через три года пригласили в Казань — директором ГБУ «Уполномоченный МФЦ в Республике Татарстан». В 2015-м Пузырева перебралась в Нижнекамск, где на протяжении почти полутора лет занимала пост замглавы исполкома по экономическому развитию. В ноябре 2016-го приняла приглашение о работе главой комитета в исполкоме нефтеграда. В 2025-м уже в статусе обвиняемой была уволена по утрате доверия.