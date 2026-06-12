Над Татарстаном сбили беспилотники — отчет Минобороны
Ведомство не уточняет количество сбитых БПЛА в республике
Над Татарстаном в течение ночи были сбиты вражеские беспилотники. Об этом сообщается в отчете Минобороны.
Ведомство не уточняет количество сбитых БПЛА в республике. Всего за ночь российские средства ПВО уничтожили 231 украинский дрон в 16 регионах страны и над акваторией Азовского моря, сообщило Минобороны.
Ранее в шести городах Татарстана объявили угрозу атаки БПЛА. В связи с этим в Нижнекамске отменили все массовые мероприятия на День России.
На всей территории Татарстана с 03:10 мск сохраняется режим беспилотной опасности.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».