Над Татарстаном сбили беспилотники — отчет Минобороны

Ведомство не уточняет количество сбитых БПЛА в республике

Над Татарстаном в течение ночи были сбиты вражеские беспилотники. Об этом сообщается в отчете Минобороны.

Ведомство не уточняет количество сбитых БПЛА в республике. Всего за ночь российские средства ПВО уничтожили 231 украинский дрон в 16 регионах страны и над акваторией Азовского моря, сообщило Минобороны.

Ранее в шести городах Татарстана объявили угрозу атаки БПЛА. В связи с этим в Нижнекамске отменили все массовые мероприятия на День России.

На всей территории Татарстана с 03:10 мск сохраняется режим беспилотной опасности.

Зульфат Шафигуллин