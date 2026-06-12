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Над Татарстаном сбили беспилотники — отчет Минобороны

07:42, 12.06.2026

Ведомство не уточняет количество сбитых БПЛА в республике

Над Татарстаном в течение ночи были сбиты вражеские беспилотники. Об этом сообщается в отчете Минобороны.

Ведомство не уточняет количество сбитых БПЛА в республике. Всего за ночь российские средства ПВО уничтожили 231 украинский дрон в 16 регионах страны и над акваторией Азовского моря, сообщило Минобороны.

Ранее в шести городах Татарстана объявили угрозу атаки БПЛА. В связи с этим в Нижнекамске отменили все массовые мероприятия на День России.

На всей территории Татарстана с 03:10 мск сохраняется режим беспилотной опасности.

Зульфат Шафигуллин

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