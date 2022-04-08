Минобороны России: российские средства ПВО сбили еще один украинский истребитель Су-27
Российские средства ПВО сбили украинский истребитель Су-27 в районе населенного пункта Новомихайловка. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Также российские военные высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Нимировское Одесской области, авиационную технику на военном аэродроме Канатово в Кировоградской области.
За сутки оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила 54 военных объекта Украины. Среди них: пункт управления, два склада горючего, полевой склад боеприпасов, две установки реактивных систем залпового огня, 45 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники, передает «РИА Новости».
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