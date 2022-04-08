Новости общества

20:44 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минобороны России: российские средства ПВО сбили еще один украинский истребитель Су-27

20:31, 08.04.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Минобороны России: российские средства ПВО сбили еще один украинский истребитель Су-27
Фото: wikipedia.org

Российские средства ПВО сбили украинский истребитель Су-27 в районе населенного пункта Новомихайловка. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Также российские военные высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Нимировское Одесской области, авиационную технику на военном аэродроме Канатово в Кировоградской области.

За сутки оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила 54 военных объекта Украины. Среди них: пункт управления, два склада горючего, полевой склад боеприпасов, две установки реактивных систем залпового огня, 45 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники, передает «РИА Новости».

Татьяна Леухина
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также