БПЛА атаковал здание панорамы «Оборона Севастополя» — начался пожар

Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, здание практически полностью уничтожено огнем

Ночью в Севастополе беспилотник самолетного типа нанес удар по зданию панорамы «Оборона Севастополя 1854—1855 гг.», являющейся объектом культурного наследия и одним из символов города.

По информации губернатора города Михаила Развожаева, на месте происшествия работают 83 человека и 22 единицы техники спасательной службы Севастополя и МЧС России. Пожару присвоен четвертый ранг сложности, ситуация оценивается как тяжелая.

— Ситуация крайне сложная: уже сейчас понятно, что Панорама Франца Рубо практически уничтожена… — заявил Развожаев.

Панорама «Оборона Севастополя» является одним из ключевых историко-культурных объектов города и посвящена событиям обороны Севастополя 1854—1855 годов. В годы Великой Отечественной войны здание также подвергалось разрушениям, после чего было восстановлено.

Напомним, что за прошедшую ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 326 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами России. Дроны были уничтожены в том числе и над соседними с Татарстаном областями — Ульяновской и Самарской. В результате атаки в Самарской области пострадали трое человек.

В соседней с республикой Чувашии ситуация оказалась сложнее: ночью Чебоксары атаковали не БПЛА, а ракетами, вследствие чего пострадали также трое человек.



Наталья Жирнова