На стройке в Татарстане задержали 25 нелегалов-мигрантов

Теперь шестерым мигрантам грозит самостоятельный выезд из России

Фото: Динар Фатыхов

Полицейские задержали 25 нелегальных строителей в Альметьевске. За незаконное использование труда мигрантов к ответственности привлекут работодателя, сообщили в «МВД-Медиа».

Уточняется, что мигранты трудились на стройке одного из ЖК города. Причем один из иностранцев еще и пытался убежать от полицейских. В отношении них составлены материалы по статье об осуществлении незаконной трудовой деятельности лицом без гражданства.

Кроме того, на въезде в Альметьевск сотрудники Госавтоинспекции остановили направлявшийся на стройку автобус с иностранными рабочими. Среди них также оказались нелегалы: те, которые нарушили режим пребывания в России, и те, кто превысил законное время нахождения в нашей стране. За совершение правонарушений приезжие привлечены к ответственности.

Шестерым мигрантам грозит самостоятельный выезд из России, еще двоих выдворят принудительно.

Ранее сообщалось, что в Татарстане выросла численность трудовых мигрантов.

Никита Егоров