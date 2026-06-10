На стройке в Татарстане задержали 25 нелегалов-мигрантов
Теперь шестерым мигрантам грозит самостоятельный выезд из России
Полицейские задержали 25 нелегальных строителей в Альметьевске. За незаконное использование труда мигрантов к ответственности привлекут работодателя, сообщили в «МВД-Медиа».
Уточняется, что мигранты трудились на стройке одного из ЖК города. Причем один из иностранцев еще и пытался убежать от полицейских. В отношении них составлены материалы по статье об осуществлении незаконной трудовой деятельности лицом без гражданства.
Кроме того, на въезде в Альметьевск сотрудники Госавтоинспекции остановили направлявшийся на стройку автобус с иностранными рабочими. Среди них также оказались нелегалы: те, которые нарушили режим пребывания в России, и те, кто превысил законное время нахождения в нашей стране. За совершение правонарушений приезжие привлечены к ответственности.
Шестерым мигрантам грозит самостоятельный выезд из России, еще двоих выдворят принудительно.
Ранее сообщалось, что в Татарстане выросла численность трудовых мигрантов.
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