В Татарстане подросток на самокате погиб, врезавшись в столбы в кузове КАМАЗа

Возбуждено уголовное дело

В районе ЖК «Аэросити-2» Лаишевского района Татарстана погиб 15-летний подросток, катавшийся на самокате. Он не справился с управлением и врезался в столбы, находящиеся в кузове стоящего на разгрузке КАМАЗа, сообщили в пресс-службе Следкома республики.

Несовершеннолетний получил травмы, несовместимые с жизнью. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Сейчас идут следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Галия Гарифуллина