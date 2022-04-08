МИД России призвал прекратить поставки Киеву вооружений после удара по Краматорску

Доказательства вины ВСУ в ударе ракетой «Точка-У» по железнодорожному вокзалу в Краматорске налицо. Такие бесчеловечные действия киевского режима подтверждают обоснованность задач российской спецоперации, говорится в заявлении российского МИД.

Дипломатическое ведомство призвало международное сообщество дать объективную оценку преступлениям украинских формирований и прекратить поставки вооружения Киеву, передает ТАСС.

Министерство обороны России ранее опровергло причастность российских войск к ракетной атаке по железнодорожному вокзалу в Краматорске. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ» против командира бригады ВСУ и иных неустановленных лиц. По версии следствия, военные ВСУ применили тактический ракетный комплекс «Точка-У» с кассетным зарядом, произвели прицельный обстрел объектов гражданской инфраструктуры в районе железнодорожного вокзала города Краматорска ДНР.

По данным ведомства, погибли не менее 30 мирных жителей, в том числе дети. Не менее 100 человек получили ранения различной степени тяжести.



Татьяна Леухина