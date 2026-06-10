При атаке нескольких десятков БПЛА в Самарской области пострадали три человека

Глава области Вячеслав Федорищев сообщил, что в результате атаки повреждения получили несколько промышленных предприятий

Утром Самарская область подверглась массированной атаке беспилотников. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.

По предварительным данным, силы ПВО и мобильные боевые группы сбили несколько десятков беспилотных летательных аппаратов. В результате атаки повреждения получили несколько промышленных предприятий. На местах продолжают работать оперативные службы.

— Пострадали трое жителей региона. Им оказывается необходимая медицинская помощь, — заявил Федорищев.



В регионе сохраняется угроза новых атак беспилотников. Жителей призвали соблюдать меры предосторожности и следить за сообщениями официальных источников. Напомним, что ранее власти Чувашии сообщили о трех пострадавших после ракетной атаки: двое находятся в состоянии средней степени тяжести, еще один получил легкие травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен домой.

Наталья Жирнова