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В Татарстане объявлен режим ракетной опасности, звучат сирены

05:34, 10.06.2026

Жителей призвали принять меры безопасности в связи с возможной воздушной атакой

В Татарстане объявлен режим ракетной опасности, звучат сирены
Фото: скриншот приложения МЧС

В Татарстане объявлен режим ракетной опасности с 05.03 по мск. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

В столице республики, а также в ряде других крупных городов Татарстана звучат сирены.

Жителей просят принять меры безопасности в связи с воздушной атакой.

Зульфат Шафигуллин

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