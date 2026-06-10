В Татарстане объявлен режим ракетной опасности, звучат сирены

Жителей призвали принять меры безопасности в связи с возможной воздушной атакой

Фото: скриншот приложения МЧС

В Татарстане объявлен режим ракетной опасности с 05.03 по мск. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

В столице республики, а также в ряде других крупных городов Татарстана звучат сирены.

Жителей просят принять меры безопасности в связи с воздушной атакой.

Зульфат Шафигуллин