В Челнах 10-летняя девочка выпала из окна 9-этажки и погибла

ЧП стало результатом беспечности взрослых и отсутствия надлежащего присмотра

Фото: Максим Платонов

В Набережных Челнах 10-летняя девочка выпала из окна девятого этажа. В результате полученных травм ребенок скончался, сообщили в пресс-службе Следкома республики.

Все случилось 10 июня 2026 года в доме по пр. Чулман. По словам следователей, ЧП стало результатом беспечности взрослых и отсутствия надлежащего присмотра.

Следователи уже возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

— Следственное управление предупреждает — для взрослых, беспечно относящихся к своим детям, законодательством РФ установлена уголовная ответственность. Следственными органами СК России во всех случаях расследования обстоятельств гибели и травмирования детей устанавливаются причины и условия, способствовавшие произошедшему, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что девочка, управлявшая питбайком, погибла в аварии в Бугульминском районе.

Никита Егоров