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Угроза атаки БПЛА на крупнейшие города Татарстана отменена

06:53, 10.06.2026

Также снят режим ракетной опасности на всей территории Татарстана

Угроза атаки БПЛА на крупнейшие города Татарстана отменена
Фото: скриншот приложения МЧС

Угроза атаки БПЛА на крупнейшие города Татарстана отменена. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

Также снят режим ракетной опасности на всей территории Татарстана. Ограничения действовали с 05.03 по московскому времени.

Угроза атаки БПЛА отменены на города Казань, Зеленодольск, Елабуга, Нижнекамск, Набережные Челны, Альметьевск, Бугульма и Чистополь.

Режим беспилотной опасности в Татарстане продолжает действовать.

Зульфат Шафигуллин

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