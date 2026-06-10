Угроза атаки БПЛА на крупнейшие города Татарстана отменена
Также снят режим ракетной опасности на всей территории Татарстана
Угроза атаки БПЛА на крупнейшие города Татарстана отменена. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
Также снят режим ракетной опасности на всей территории Татарстана. Ограничения действовали с 05.03 по московскому времени.
Угроза атаки БПЛА отменены на города Казань, Зеленодольск, Елабуга, Нижнекамск, Набережные Челны, Альметьевск, Бугульма и Чистополь.
Режим беспилотной опасности в Татарстане продолжает действовать.
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