Прокуратура взяла под контроль ситуацию с атакой на жилой дом в Татарстане

Личный контроль за ситуацией на месте осуществляет исполняющий обязанности Нижнекамского городского прокурора Сергей Божков

Фото: Реальное время

Прокуратура Татарстана взяла на контроль соблюдение прав граждан в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов в Закамском регионе республики. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Напомним, что раис Татарстана Рустам Минниханов ранее сообщил, что в результате атаки был поврежден жилой дом, три человека пострадали.

Для координации работы обеспечено взаимодействие со всеми уполномоченными службами и ведомствами. Личный контроль за ситуацией на месте осуществляет исполняющий обязанности Нижнекамского городского прокурора Сергей Божков.

Напомним, что над Татарстаном в течение ночи были сбиты вражеские беспилотники. Об этом сообщается в отчете Минобороны, но не приводятся точные цифры. Этим утром, с 5:20 мск, угроза атаки действовала в четырех городах Татарстана (Нижнекамск, Альметьевск, Бугульма и Елабуга), через час предупреждение ввели еще в Заинске и Набережных Челнах. В 7:56 мск угрозу на все шесть городов отменили. В Нижнекамске отменили все массовые мероприятия на фоне угрозы атаки БПЛА.

Наталья Жирнова